VVD'er Pieters krijgt gelijk van commissie: 'Niet anders verwacht'

Gezinus Pieters heeft integer gehandeld bij de aanschaf van 'locatie Doedens' in Eelde. Dat is de conclusie van een landelijke commissie van de VVD, de partij van Pieters.

Pieters is blij met de uitspraak van de VVD-commissie. De fractievoorzitter van de liberalen in Tynaarlo kwam intern onder vuur te liggen over zijn dubbele pet als raadslid en vastgoedhandelaar. Locatie Doedens is een plek in het centrum waar eerder in de gemeenteraad veelvuldig over gesproken is.

Hoewel een eerder onderzoek van de gemeente al uitwees dat Pieters volgens de wet niets verkeerd deed, was de kwestie aanleiding voor raadslid Edwin Hageman om op te stappen. Hij zei het zeer kwalijk te vinden dat Pieters een dubbele pet op had en wilde een signaal afgeven door te vertrekken. Later zou raadslid René Spekschate zich van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen laten schrappen.

Door de beugel

Dit alles was in afwachting van de integriteitscommissie van de VVD, die moest oordelen of de deal die Pieters sloot over het Doedens-terrein door de beugel kon. De commissie concludeert nu dat Pieters beter had moeten communiceren, maar dat hij zich wel aan de regels heeft gehouden.

"Ik ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is", zegt Pieters. "Ik had eerlijk gezegd geen andere uitkomst verwacht van het onderzoek. De uitkomst is in lijn met de andere onderzoeken."

'Geen overleg'

René Spekschate kijkt iets anders aan tegen de uitspraak. "Het gaat ons niet om de wet en de regeling, maar om de ethiek", zegt hij. "Wat we nu zien is dat de commissie een technisch verhaal houdt en aangeeft dat er eerder had moeten worden overlegd. Dat overleg is er overigens nooit geweest, het werd ons gewoon medegedeeld."