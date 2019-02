Zwerfvuil opruimen tijdens je hardlooprondje

Je dagelijkse portie beweging combineren met zwerfafval opruimen. In Zweden was het al een hit en nu volgt ook Drenthe het Scandinavische voorbeeld.

De term ploggen is een combinatie van de woorden joggen en het Zweedse 'plocka', wat staat voor oprapen. Dankzij Peter Berendse uit Ruinen gaan sportievelingen over een krappe twee maanden ploggen in de gemeentes Hoogeveen en De Wolden. Maar Berendse wil meer. Heel Drenthe moet eraan."Het is een aanvullende training. Je bukt wat, je raapt wat. Je stapt eens in een ondiep slootje en er weer uit. Je gebruikt dus allerlei spieren. Je kunt het een beetje vergelijken met een intervaltraining, wat je ook weleens doet tijdens het joggen. Waarom zou je deze twee nuttige dingen niet met elkaar combineren?", aldus de enthousiaste Berendse.Hij hoorde voor het eerste van ploggen tijdens een radio-uitzending van, ongeveer een jaar geleden. "Er zijn inmiddels al gemeenten in Nederland die allerlei acties houden. Toen ik ervan had gehoord dacht ik: ik ga ook aan de gemeente vragen of er belangstelling is en of we iets kunnen organiseren. De gemeentes De Wolden en Hoogeveen vonden het meteen een heel leuk initiatief."Het opruimen van zwerfafval is hard nodig, vindt Berendse. Hij ergert zich groen en geel aan alle troep langs de wegen. "Het is onvoorstelbaar wat mensen allemaal uit de auto gooien. Verpakkingen en van alles en nog wat. Een stukje kauwgum doet er al twintig jaar over voor het is verteerd. En aluminiumblikjes verteren nooit. We zijn zo druk bezig om de oceanen schoon te krijgen. Dan moet je bij de bron beginnen", zegt Berendse.In april is het zover. Berendse heeft allemaal mensen opgetrommeld, die gaan ploggen. "We gaan ons in eerste instantie oriënteren op de binnenwegen. De gemeenten stellen materiaal beschikbaar, zoals zakken, werkhandschoenen, knijpertjes en veiligheidsvestjes, want iedereen loopt in de berm. In de eerste week van april gaan we een hele week ploggen." Berendse heeft allerlei loopgroepen en wandelclubs benaderd.Opgeven kan nog steeds via het mailadres. Als het een succes is, wil Berendse in september weer een gezamenlijke plogsessie organiseren. En het liefst ziet hij dat heel Drenthe massaal aan het ploggen slaat. "We gaan proberen om alle gemeentes enthousiast te krijgen om dit te doen", besluit Berendse.