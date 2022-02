Noordelijke fracties van regeringspartijen voeren actie voor UMCG

De noordelijke afdelingen van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie voeren op Valentijnsdag actie voor behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG in Groningen.

De vier partijen hebben samen vier kaarten in de vorm van een hart geschreven waarmee ze zich direct tot hun eigen Tweede Kamerleden richten. "We willen dat onze Kamerleden kiezen voor het behoud van het kinderhartcentrum in Groningen", zeggen de Statenleden gezamenlijk.

Donderdag vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over het al dan niet behouden van het kinderhartcentrum in Groningen. Dinsdag werd er door het UMCG nog een petitie overhandigd in Den Haag voor het behoud ervan. De petitie is ruim 260.000 keer ondertekend.

Minister Ernst Kuipers wil het centrum in Groningen sluiten en het centreren in Utrecht en Rotterdam. Ook de locatie in Leiden moet sluiten.

Gevolgen