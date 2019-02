Vanavond kun je de supermaan zien

Kijk je vanavond naar buiten, dan heb je grote kans dat je de zogenoemde supermaan ziet. De maan ziet er dan wat groter uit dan normaal.

Volgens weerman Roland van der Zwaag komt de supermaan op rond 17.38 uur in het noordoosten. Dat de maan groter lijkt, komt omdat hij niet in een perfecte cirkel rond de aarde draait. Daardoor staat de maan soms iets dichter bij de aarde en soms wat verder weg. Vanavond staat de maan zo'n 27.000 kilometer dichterbij dan gemiddeld en dus lijkt hij extra groot.Of je de maan kunt zien, hangt natuurlijk grotendeels af van het weer. Voor vanavond worden er opklaringen verwacht en dat lijkt dus goed nieuws.Wie vanavond in elk geval naar buiten zit te kijken is sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen. "Ik ga denk ik even een mooi plekje opzoeken, voor een mooie foto. Je moet er wel even wat moeite voor doen", zegt hij bij RTV Noord "Het komt bijna elk jaar voor", zegt Jurriens. Heel bijzonder is de zogenoemde supermaan dus niet. "De maan is natuurlijk een prachtig fenomeen. Ik raak zelfs een beetje opgewonden als ik de maan gewoon overdag zie, bij een mooie blauwe hemel. En zodra de maan boven de horizon staat, dan let ik wel even op."Ook al is het een mooi plaatje, de grote maan kan wel een stoorzender zijn, weet sterrenkundige Jurriens. "Als je bijvoorbeeld met een telescoop sterrenstelsels ver weg wil zien en waarnemingen heel precies komen, dan is zo'n maan een stoorzender aan de hemel. Als een astronoom bij een professionele sterrenwacht tijd inplant, doet hij dat als er geen volle maan is. Die geeft dan te veel licht."Vroeger, toen er nog niet zoveel kunstlicht was, werd er volop geprofiteerd van de volle maan, vertelt Jurriens. "Omdat het makkelijker was om de weg naar huis terug te vinden."Maar omgekeerd wordt er ook rekening gehouden met de hoeveelheid licht die de maan geeft. "De inval van de Amerikanen in Koeweit en ook de laatste keer in Irak, was bij nieuwe maan. Want als je te veel maanlicht hebt, is bijvoorbeeld een nachtkijker veel te gevoelig. En dan zie je niks meer."