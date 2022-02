Jubelstemming vanwege uitgelekte versoepelplannen: 'Nog wel zorgen voor genoeg bier'

"Hier hebben we allemaal op gewacht, dus we zijn er heel blij mee", zegt woordvoerder Marc Timmer van FC Emmen. De FC is blij vanwege de uitgelekte kabinetsplannen. Want als die doorgaan, gaan de meeste coronamaatregelen volgende week overboord. De horeca- en cultuursector mag weer langer open en ook voetbalstadions mogen weer vol. De anderhalvemeterregel behoort dan ook tot het verleden.

Als het plan doorgaat, zit het stadion volgende week vrijdag weer vol, uitgerekend tegen koploper Volendam. "Een perfect moment", aldus Timmer. "We hadden het natuurlijk liever veel eerder gezien, maar dat vergeten we vast snel als het stadion weer vol zit."

"Zonder publiek spelen, dat is eigenlijk geen voetbal. Het staat niet in verhouding met hoe het is mét publiek. De twaalfde man is heel belangrijk voor ons. Wat we nog moeten regelen voor volgende week vrijdag? Zorgen dat er genoeg bier is en de laatste kaarten verkopen, maar dat komt wel goed."

Realistisch en alert

Ook de theaterzalen mogen - als de plannen doorgaan - vanaf volgende week weer vol, zonder ruimte tussen de stoelen. Natalie Straatman, directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel, is vanzelfsprekend blij met de versoepeling. "Het is heel fijn, maar tegelijkertijd zijn we realistisch en blijven we alert. De maatregelen kunnen zomaar weer aangescherpt worden. Maar het geeft veel positieve energie dat de voorstellingen door kunnen gaan, zoals we dat willen."