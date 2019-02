LOFAR-telescoop brengt honderdduizenden 'nieuwe' sterrenstelsels in kaart

De LOFAR-telescoop bij Exloo heeft honderdduizenden 'nieuwe' sterrenstelsels ontdekt. Een internationaal team van meer dan tweehonderd astronomen uit achttien verschillende landen publiceert vandaag de eerste resultaten van een groot onderzoek.

Dit onderzoek moet meer inzicht geven in hoe sterrenstelsels zich ontwikkelen en waar zwarte gaten vandaan komen.Onder meer Astron uit Dwingeloo, dat de LOFAR-telescoop beheert, doet hieraan mee. "Ongeveer 10 procent van de gegevens is nu openbaar gemaakt", aldus het instituut voor radioastronomie. "De vrijgegeven data omvatten driehonderdduizend bronnen, bijna allemaal sterrenstelsels in het verre heelal. Hun radiosignalen hebben miljarden lichtjaren afgelegd, voordat ze de aarde bereikten."De LOFAR-telescoop verzamelde nogal wat data. Er zijn volgens Astron grote teams nodig om die informatie allemaal te analyseren. "We moeten het equivalent van tien miljoen dvd's met gegevens verwerken."De onderzoekers hebben hun eerste bevindingen opgeschreven in 26 wetenschappelijke artikelen. Dit is nog maar het begin. "Die artikelen zijn gebaseerd op slechts de eerste 2 procent van het hemelonderzoek. Uiteindelijk moeten er beelden worden gemaakt van de hele noordelijke hemel. Dat zou dan zo'n vijftien miljoen zogeheten radiobronnen opleveren.