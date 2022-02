Zaterdag 12 februari organiseert Meer Bomen Nu de derde landelijke doneer-een-zaailing-dag voor klimaat en biodiversiteit. Alle Nederlanders worden opgeroepen om de tuin in te duiken en zaailingen en stekken te verzamelen om die elders een tweede kans te geven. Heb jij een kleine boompje dat staat te verpieteren in de schaduw? Lever hem dan in! Kijk hier voor de locaties in Drenthe

Zaterdag kun je samen met boswachter Aaldrik Pot op pad rondom het Noordsche Veld en kom je van alles te weten over de diersporen in de natuur. De wandeling van vijf tot tien kilometer begint om 9.30 uur en is rond 15.30 afgelopen. Neem regenkleding mee en doe wandelschoenen aan. De kosten zijn 25,- p.p. inclusief koffie/thee en een lunchpakket. Startplaats is Natuurplaats Noordsche Veld, Donderseweg 22 in Norg.