Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Henk van Lier Lels (90) plotseling overleden Henk van Lier Lels is op zijn geliefde landgoed overleden (foto: archief RTV Drenthe)

Henk van Lier Lels uit Assen is overleden. De markante Assenaar woonde vrijwel zijn hele leven in het statige Huize Overcingel, met het bijbehorende landgoed.

Huize Overcingel, in deze tijd van het jaar bekend vanwege de vele krokussen, werd gebouwd in 1777. Dat gebeurde in opdracht van Johannes van Lier, ontvanger-generaal van Drenthe. Destijds lag het pand net buiten het stadscentrum, aan de overzijde van de Oostersingel. Vandaar de naam Overcingel.



'Overleden op zijn geliefde landgoed'

Henk van Lier Lels heeft zich altijd hard gemaakt voor het behoud van het historische landgoed, dat oorspronkelijk groter was dan het nu is. Daardoor lag hij met enige regelmaat in de clinch met overheden. Dat gebeurde vooral met de gemeente Assen, die in de jaren 80 andere plannen had met het landgoed.



Door de jaren heen zijn delen van het landgoed verdwenen, onder meer door de bouw van het oude Wilhelmina Ziekenhuis, de aanleg van het spoor en de Stationsstraat. Het huis en delen van het landgoed zijn rijksmonumenten. Het landgoed zelf is een zogeheten natuurmonument.



Van Lier Lels overleed afgelopen zaterdag plotseling. "Hij is overleden op zijn geliefde landgoed", laat de familie weten. Henk van Lier Lels is 90 jaar geworden.