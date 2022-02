Sportpark Veenoord mikt op mei met start omvangrijke herinrichting

Het ziet er naar uit dat het verwachte startschot voor de aanpak van sportpark Veenoord dit voorjaar gegeven wordt. Volgens interim-voorzitter Christian Scholten van voetbalclub Twedo is het streven om in mei te beginnen.

Sportpark Veenoord is behalve voor Twedo ook de thuisbasis voor de plaatselijke ijsspeedway- en ijsbaanverenigingen. Het uit de jaren vijftig stammende complex is sterk verouderd. "Elke bezoeker van het park zal het beamen", verzucht Scholten. "Het is gewoon oud."