Rechtbank behandelt moordzaak Duitse studente in mei

De rechtbank in Assen buigt zich op 14 mei over de moord op de Duitse studente Leonore Prothmann. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting. De rechtbank bepaalde dat de twee pathologen die de doodsoorzaak hebben onderzocht tijdens de rechtszaak worden gehoord.

Op de vroege ochtend van 3 september kwam de 20-jarige studente om het leven in het appartement aan de Hoofdstraat in Emmen, waar ze woonde met Michael N., haar even oude Italiaanse medestudent. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij haar met een mes in de hals gestoken en haar daarna gesmoord met een kussen.De patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut, die het lichaam van de studente onderzocht, sluit meerdere doodsoorzaken niet uit. Behalve verstikking kunnen ook hartritmestoornissen of een afwijking aan de kransslagader de doodsoorzaak zijn. Het steken in de hals was niet dodelijk.Zelf heeft N. ontkend dat hij haar wilde doden. Hij zegt dat hij zijn hand op haar mond legde zodat ze niet kon schreeuwen. Toen zij hem beet, liet hij los. Nadat hij haar hoorde rochelen, zag hij het leven uit haar gezicht verdwijnen. Hij begon met reanimeren en belde 112.Een Belgische patholoog concludeert dat de doodsoorzaak verstikking is, zei de officier van justitie vandaag in de rechtszaal. De advocaten van N. zetten daar vraagtekens bij. Ook omdat er veel verschillen in de conclusies van beide onderzoekers zitten. De rechtbank bepaalde dat de twee nu eerst schriftelijk op elkaars rapporten moeten reageren en daarna toelichting moeten geven tijdens de rechtszaak.Het verdere onderzoek in de zaak is ook nog niet helemaal klaar. Volgende maand worden nog twee politieagenten als getuige gehoord. De rechtbank wil ook meer duidelijkheid over het onderzoek naar N's telefoon en laptop. De resultaten van het sporenonderzoek in het appartement zijn nog niet binnen en het rapport van de psycholoog die N. onderzocht ook niet.Michael N. was niet bij de korte zitting. De moeder van Leonore Prothmann was er wel. Zij werd bijgestaan door een tolk en twee familierechercheurs van de politie.