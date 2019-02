Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vacature: RTV Drenthe zoekt een freelance redacteur online/social media Ben jij onze nieuwe freelance redacteur online en social media?

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van nieuws, sport en evenementen. Dat doen we in de eerste plaats online via onze site, de app, Twitter en Facebook, maar natuurlijk ook op radio en tv.





freelance redacteur Online/Social Media (m/v)



die meehelpt de positie en uitstraling van RTV Drenthe online verder te verbeteren.



Onze redactie bestaat uit verslaggevers en bureauredacteuren die gezamenlijk alle nieuwsitems en programma’ s voor internet, radio, tv, teletekst en de social mediakanalen verzorgen. Internet is leidend.



We zoeken een creatieve online-journalist die altijd op zoek is naar nieuws. Je kent Drenthe en je voelt je thuis in de regionale journalistiek. Als geen ander weet je hoe je verhalen schrijft en vormgeeft voor onze website en je weet hoe je met jouw verhalen het publiek verleidt tot verder lezen en doorklikken.



Daarnaast kent social media voor jou geen geheimen. Je bent al een aantal jaren actief op social media en je weet hoe je journalistieke verhalen via verschillende kanalen wegzet. Je bevordert de interactie tussen onze online lezers en RTV Drenthe en je weet ook verhalen naar boven te halen.



Naast het werken op een dynamische en inspirerende online redactie nemen we je op in ons bestand van freelance redacteuren die regelmatig worden ingezet.



Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Marieke Rosier, Eindredacteur Nieuws, tel.nr. 0592-338080



Wanneer je werkt op HBO-niveau, journalistieke ervaring hebt, handig bent met fotobewerking en editing, en online-zijn voor jou vanzelfsprekend is, nodigen wij je van harte uit te solliciteren.



Mail ons voor 5 maart a.s. je motivatie en CV.



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.​ Voor onze nieuwsdesk zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedrevendie meehelpt de positie en uitstraling van RTV Drenthe online verder te verbeteren.Onze redactie bestaat uit verslaggevers en bureauredacteuren die gezamenlijk alle nieuwsitems en programma’ s voor internet, radio, tv, teletekst en de social mediakanalen verzorgen. Internet is leidend.We zoeken een creatieve online-journalist die altijd op zoek is naar nieuws. Je kent Drenthe en je voelt je thuis in de regionale journalistiek. Als geen ander weet je hoe je verhalen schrijft en vormgeeft voor onze website en je weet hoe je met jouw verhalen het publiek verleidt tot verder lezen en doorklikken.Daarnaast kent social media voor jou geen geheimen. Je bent al een aantal jaren actief op social media en je weet hoe je journalistieke verhalen via verschillende kanalen wegzet. Je bevordert de interactie tussen onze online lezers en RTV Drenthe en je weet ook verhalen naar boven te halen.Naast het werken op een dynamische en inspirerende online redactie nemen we je op in ons bestand van freelance redacteuren die regelmatig worden ingezet.Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Marieke Rosier, Eindredacteur Nieuws, tel.nr. 0592-338080Wanneer je werkt op HBO-niveau, journalistieke ervaring hebt, handig bent met fotobewerking en editing, en online-zijn voor jou vanzelfsprekend is, nodigen wij je van harte uit te solliciteren.