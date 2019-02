Een loopneus en rode ogen: het hooikoortsseizoen barst los

De neus vol met snot en de hele dag door niezen. Het hooikoortsseizoen komt dit jaar extra vroeg op gang.

"Je merkt echt dat het weer opspeelt. Het is vroeger dan anders. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het al warmer is voor de tijd van het jaar", zegt Alma Scheffers van de Alphega Apotheek in Assen. "Mensen komen hier bijvoorbeeld voor tabletjes of oogdruppels. Als ze echt heftige klachten hebben, dan combineren ze die twee soms."Mensen die last hebben van hooikoorts kunnen vrij verkrijgbare middeltjes kopen bij de apotheek of drogist, maar dat kan ook op doktersrecept. "Sommige mensen worden doorverwezen via de huisarts. Andere mensen komen hier spontaan langs voor medicijnen die vrij mogen worden verkocht", zegt Scheffers.Ook bij de BENU-apotheek in Hoogeveen merken ze dat het hooikoortsseizoen begint. "We hebben hier al meerdere mensen gehad die een doktersrecept kwamen afhalen. Maar het loopt nog geen storm."In ons land hebben ongeveer een miljoen mensen last van hooikoorts, volgens de website Nature Today . Hooikoorts is een overgevoeligheidsreactie, vooral van het neusslijmvlies. ​Verschillende bomen, grassen en kruiden kunnen de overgevoeligheid veroorzaken."De symptomen waar hooikoortspatiënten last van krijgen vallen samen met de aanwezigheid van stuifmeelkorrels van verschillende plantensoorten die hun pollen via de lucht verspreiden, in plaats van via bijen", aldus de natuurwebsite.Op de website pollennieuws.nl staat elke dag een kaartje met de pollenverwachting. Daarop kun je zien dat er vandaag redelijk veel pollen in de lucht zijn.Volgens boswachter Kees van Son - bekend van het RTV Drenthe-programma- komt de natuur dit jaar vroeger op gang. En dus begint het hooikoortsseizoen ook wat eerder. "Vorig jaar rond deze tijd stond ik nog op de schaatsen. De temperatuur rond deze tijd is al veel hoger ten opzichte van vorig jaar."Collega-boswachter Pauline Arends zegt dat bijvoorbeeld de hazelaar al stuifmeelkorrels heeft en dat kan overlast opleveren voor mensen die er gevoelig voor zijn. De hazelaar staat al sinds december in bloei . Toen werd er al gewaarschuwd voor pollen."Of je er last van krijgt is moeilijk te zeggen. Het hangt er vanaf waar je gevoelig voor bent", zegt ze. Arends zelf heeft nog geen klachten. "Ik heb wel hooikoorts, maar dat is altijd pas in de zomer. Ik heb alleen last van grassen."De klachten die je kunt krijgen bij hooikoorts bestaan onder meer uit een loopneus, niesbuien en jeuk. Ook kun je rode, geïrriteerde ogen krijgen, last hebben van vermoeidheid en kriebelhoest. Om die klachten te verminderen kun je naar de drogist of apotheek gaan. Of je brengt eerst een bezoekje aan de dokter.Daarnaast zijn er allerlei huismiddelen tegen hooikoorts. Vaseline in je neusgaten smeren voor je naar buiten gaat, of koriandersap drinken. Het zijn slechts twee van de vele tips die op de website Oma Weet Raad worden gedeeld.Een andere methode die sinds een aantal jaar gebruikt wordt, is ' medical taping '. "Het is een tapemethode die per ongeluk is ontdekt door een Duitse fysiotherapeut. Die was iemands rug aan het tapen en ineens bleek dat diegene veel meer adem kreeg. De hooikoortsproblemen werden veel minder. Sterker nog: ze losten gewoon op", vertelde masseur Harry Steeg uit Assen eerder bij RTV Drenthe.Wil je op een ludieke manier van je hooikoortsprobleem af, dan kun je ervoor kiezen een pissebed te eten. Klinkt vreemd, maar het schijnt echt te werken.In pissebedden zitten dezelfde moleculen als in de stof die een allergische reactie veroorzaakt bij hooikoortspatiënten. "Bij pissebedden is de concentratie moleculen hoger. Als je lang op een pissebed kauwt en dat lekker vindt, dan heeft dat hetzelfde effect als immunotherapie", vertelt KNO-arts Ranny van Weissenbruch van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.