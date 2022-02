Hospice Het Alteveer in Assen opent deuren van splinternieuw gebouw

Het gloednieuwe gebouw van hospice Het Alteveer in Assen is klaar voor gebruik. Het pand is dubbel zo groot als de oude hospice, heeft meer verschillende soorten kamers en is een stuk moderner.

Er is veel vraag naar zorg voor mensen die spoedig zullen overlijden en hun laatste dagen, weken of maanden in een hospice willen doorbrengen. Door de vergrijzing is daar meer behoefte aan dan vroeger. Dat blijkt ook wel in Het Alteveer, want het nieuwe pand zit over een week al bijna helemaal vol.

Wachtlijst voorkomen

"Twee gasten van onze oude hospice aan de Burgemeester Agterstraat in het centrum van Assen komen met de wensambulance over. En we hebben ook al drie nieuwe opnames in de planning", zegt Piet Gorter, bestuursvoorzitter van de Stichting Hospice Het Alteveer Assen.

In het hospice zijn zes gastenkamers voor mensen die palliatieve zorg krijgen. Dat betekent dat zij in de laatste fase van hun leven zitten en alleen nog zorg krijgen om die fase zo comfortabel mogelijk te maken. In het oude gebouw was slechts ruimte voor drie mensen. Om een wachtlijst en het risico dat plekken niet op tijd vrijkomen zoveel mogelijk te voorkomen, is in 2020 besloten een nieuw pand te bouwen.

Huiselijk gevoel

Het hospice is zo ingericht dat mensen zich er thuis gaan voelen. Behalve een eigen slaap- en badkamer hebben mensen ook een eigen terras. Er zijn speciale familiekamers, waar gasten zich kunnen terugtrekken met familieleden en een kinderkamer waar kinderen die op bezoek komen rustig kunnen spelen. Voor familieleden die willen blijven slapen, zijn er twee logeerkamers.

Een grote aanwinst is de gemeenschappelijke ruimte, de woonkamer, waar gasten die nog mobiel zijn naartoe kunnen om met de andere tijdelijke bewoners in contact te komen. "De vrijwilligers die hier werken zijn altijd in deze ruimte aanwezig. We serveren hier drie keer per dag het eten en schenken koffie", vertelt coördinator Ricarda de Jong Posthumus. "Op deze plek kunnen we onze gasten nog meer comfort bieden dan eerder. Men kan daar familie ontvangen op ieder gewenst moment van de dag. Net als thuis."