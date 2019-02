Huishoudens in De Wolden het rijkst, Emmen bungelt onderaan

Huishoudens in de gemeente De Wolden zijn het rijkst in vergelijking met de andere Drentse gemeenten.

In Emmen zijn de mensen juist weer het minst vermogend, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2017.Voor die cijfers is gekeken naar het vermogen van huishoudens. Oftewel: het saldo van bezittingen en schulden. Het doorsnee vermogen van een Nederlands huishouden lag in 2017 op 28.300 euro.In De Wolden is dit een stuk hoger met 145.700 euro. In Emmen, dat onderaan bungelt, bedraagt het vermogen 18.100 euro. Het doorsnee vermogen nam in 2017 toe in alle Drentse gemeenten. Volgens het CBS komt dat onder meer door stijgende huizenprijzen.