Familiebedrijf Apollo Group uit Coevorden mag zich Koninklijk noemen

De Apollo Group is een van de oudste familiebedrijven van Nederland. Gijsbert van den Pol begon het bedrijf 175 jaar geleden in 1847, als smederij in Nijkerk. Zijn kleinzoon Aart veranderde de smederij naar een bedrijf dat machines ontwikkelde.

Tegenwoordig zit het familiebedrijf in Coevorden, waar het zich is gaan toeleggen op het maken van transportbanden voor de internationale markt. De Apollo Group heeft nu meer dan 200 mensen in dienst en heeft vestigingen in Coevorden, Thailand, China, India en de Verenigde Staten. Bedrijven als Coca-Cola, de New York Times en Unilever behoren tot de klanten van de Apollo Group.