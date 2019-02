Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie wordt de eerste bergkoning(in) van de VAM? Wie wordt de eerste bergkoining(in) van de VAM? (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - WIe kan als snelste met z'n racefiets de VAM in Wijster beklimmen? Die vraag wordt op vrijdag 15 maart beantwoord tijdens de VAM challenge.

Geschreven door Karin Mulder

125 mannen en 125 vrouwen kunnen zich hiervoor inschrijven. Iedere groep krijgt 45 minuten de tijd om de klim van 700 meter zo snel mogelijk af te leggen. Deelnemers kunnen dus meerdere pogingen doen. Het evenement wordt georganiseerd ter ere van de officiële opening van de Col de VAM die wordt verricht door sportminister Bruno Bruins.



Op Fietse deur Drenthe

In de tweede week van maart staat de fiets centraal in onze provincie onder het motto: Op Fietse deur Drenthe. Zo is het Sportgala Drenthe en wordt er een bedrijfsclinic georganiseerd. Verder wordt het zestig-jarig bestaan van de Ronde van Drenthe gevierd.