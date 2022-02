De strijd om Oevers S: milieuclubs gaan door tot Raad van State

Als het aan de Natuurbeschermingswacht Meppel ligt worden de uitbreidingsplannen van de haven naar Oevers S van tafel geveegd. Volgens secretaris Geert Starre doet het Meppel geen goed als de plannen worden doorgezet. Hij maakt zich alvast op voor de juridische stijd. "We gaan hoe dan ook procederen." Ook de politiek is nog niet overtuigd.

Voor Starre zijn er twee argumenten tegen uitbreiding van de haven naar de Oevers S. Ten eerste vreest hij voor uitstoot van stikstof bij de aanleg van de haventerreinen en het daaropvolgende gebruik van het terrein. "Oevers S is een gebied tegenover Natura2000-gebied Weerribben-Wieden", zegt Starre. "Dat is al zwaar overbelast. Er kan geen grammetje uitstoot meer bij. En omdat een haven in gebruik niet schoon is, stopt het niet bij de aanleg. Even door de zure appel bijten is er niet bij. Het is een continue vervuiling die je toevoegt."

Daarnaast wijst hij naar de groenstrook die in het gebied ligt, tussen Oevers S en woonwijk Berggierslanden. Volgens Starre is dat een prachtige plek voor broedvogels en wilde planten. "Dat wordt flink verstoord als je hier havenbedrijven gaat bouwen. Ook zal de vogeluitwisselingen met de Weerribben veranderen. Het is dus heel onwenselijk voor de natuur. En omdat rechters steeds vaker natuurorganisaties gelijk geven, wordt het juridisch ook onmogelijk."

Dieselschepen

De argumenten voor uitbreiding van de haven kent Starre goed. "Ze noemen het een circulaire haven, maar dat vind ik een marketingkreet. Circulair betekent dat je goed omgaat met die materialen en ze een tweede leven geeft. Maar ze worden alsnog met dieselschepen deze kant op gevaren. De uitstoot is dus groot, of het nu circulair is wat ze daar doen of niet. Dat houdt geen stand voor de rechter"

"Daarnaast hoor je veel economische argumenten", vervolgt de activist. "Het zou werkgelegenheid en welvaart toevoegen. Dat is een slechte Nederlandse gewoonte. Zodra iemand banen roept, is alles fantastisch en stopt iedereen met denken. Niemand kijkt nog naar de natuur. Dat is kortzichtig, want er zijn serieuze stikstof- en CO2-problemen. De industrie moet je daarom juist laten krimpen, in plaats van meer ruimte geven. Laat Meppel maar kijken naar schone banen om de welvaart te laten groeien. Niet naar dit soort bedrijven. Als de natuur geschaad wordt, ga ik procederen."