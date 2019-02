Ruim honderd klachten bij meldpunt Defensie over burnpits

Bij het ministerie van Defensie hebben zich 110 militairen gemeld die denken ziek te zijn geworden door vuilverbranding op missie in Afghanistan of zich daarover zorgen maken.

Minister Ank Bijleveld beslist begin april of de meldingen vragen om onafhankelijk onderzoek, laat ze weten.De militairen denken dat ze kanker of een andere ziekte hebben opgelopen door het gebruik van burnpits in Afghanistan. Defensie verbrandde haar afval in zulke verbrandingskuilen in de open lucht. Daarbij kwamen giftige gassen vrij.De Drentse jurist Ferre van de Nadort uit Beilen uitte begin deze maand kritiek op het Defensiemeldpunt. Hij zette vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het meldpunt en de vertrouwelijkheid.Van de Nadort zette in november het eigen meldpunt burnpit.nl op. Honderden militairen en veteranen hebben zich daar gemeld, van wie er ruim tweehonderd gezondheidsklachten hebben. Daaronder zit ook een aantal Drentse militairen.De militairen vonden dat ze door Defensie niet serieus werden genomen. Het ministerie zei steeds de klachten niet te kennen. Minister Ank Bijleveld gaf daarna aan dat het ging om registraties in personeelsdossiers, wat ze niet beschouwt als een melding.