Tekstbureau verrast dat verkiezingskrant Noorderzijlvest niet goed is

Het tekstbureau dat de verkiezingskrant voor waterschap Noorderzijlvest ontwikkelde, is verbaasd dat het waterschap de krant niet uitbrengt.

Dijkgraaf Bert Middel zei daar gisteren over dat de kwaliteit van de krant onder de maat is.Communicatiebureau GH+O is het daar niet mee eens. "Dat heeft ons verrast, inhoudelijk denken wij daar anders over", zegt Sanne Gaastra van GH+O tegen RTV Noord . Inhoudelijk wil ze er verder niets over kwijt.GH+O is ook ingeschakeld voor het schrijven van teksten voor de landelijke verkiezingscampagne van de waterschappen en voor regionale campagnes van andere waterschappen. Daarover zijn nooit klachten binnengekomen, zegt Gaastra."Wij vonden de teksten gewoon niet goed. Veel informatie die erin stond, klopte niet. Ook waren veel teksten erg algemeen, terwijl wij vinden dat de krant echt over ons gebied moet gaan", reageerde dijkgraaf Bert Middel gisteren.Noorderzijlvest werd door het terugtrekken van de krant nog beticht van politieke censuur. "Nu de verkiezingskrant wordt geschrapt, omdat de inhoud niet aan de verwachting voldoet, lijkt hier sprake van politieke censuur. Door de verkiezingskrant zou namelijk een groot publiek kennis kunnen nemen van de standpunten van Betaalbaar Water, die afwijken van wat andere partijen te melden hebben", vindt Peter van Mombergen van de partij Betaalbaar Water. Dijkgraaf Middel ontkent die aantijgingen.