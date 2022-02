Voorstellingen Het Pauperparadijs sneuvelen door stikstofbeleid

De voorstelling ging de afgelopen twee jaar ook al niet door, toen vanwege de coronamaatregelen. Deze zomer leek Het Pauperparadijs alsnog door te kunnen gaan op de historische locatie in Veenhuizen, maar gooit het stikstofbeleid roet in het eten.

De Ket, Jansen en Lommerde zijn teleurgesteld in de opstelling van de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. "Ondanks eerdere toezeggingen van de provincie en de gemeente dat wij deze zomer Het Pauperparadijs konden spelen, blijkt nu dat zij deze toezeggingen toch niet kunnen waarmaken. Je zou ook kunnen zeggen dat uiteindelijk de politieke wil en de bestuurlijke moed ontbreekt. Of in ieder geval het gevoel van urgentie."