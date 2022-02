Verdachte aangehouden in zaak van dode vrouw in dakkoffer

Een 52-jarige man uit Assen is vanochtend aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw die in een dakkoffer in het Oranjekanaal bij Orvelte lag. Dit maakt de politie zojuist bekend. Het slachtoffer is hoogstwaarschijnlijk een 37-jarige vrouw uit Hongarije. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad deze vrouw is. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. Of zij een relatie met elkaar hadden, kan de politie nog niet zeggen.

De Hongaarse werd al vermist sinds februari vorig jaar. Daarvoor verbleef ze al enkele jaren in Nederland, vooral in Assen en Emmen. Of zij hier was voor werk of privé is nog niet duidelijk. Ook wil de politie nog niet zeggen hoe zij om het leven is gekomen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.