Seniorenmakelaar maakt ouderen bewust van woonsituatie

We moeten tegenwoordig zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar dat moet wel op een veilige manier en in een woning die daar geschikt voor is. In Assen werkt sinds kort een seniorenmakelaar die ouderen advies geeft over hun woonsituatie.

Ruim een week geleden is Hennie Arends begonnen aan haar nieuwe baan. Ze heeft nog geen moment stil gezeten. Met een trommel vol koeken onder de arm gaat ze op bezoek bij senioren. Om gewoon eens met ze te praten. En om ze in te schrijven. Daar hamert Arends in elk gesprek op. "En dat kost helemaal niks", aldus Arends. "Maar als je ingeschreven staat, bouw je wel wachtpunten op. En als je dan wil verhuizen heb je grote kans dat je bovenaan de lijst staat."

Veel ouderen willen niet verhuizen en liever in hun oude woning blijven. En als ze dan de trap niet meer op kunnen en moeten verhuizen, is er vaak geen huis beschikbaar. "De wachttijden zijn lang", vertelt Arends. "Zo'n drie tot vijf jaar. Dus als je wat ouder wordt, is het goed om daar alvast over na te denken. Dan heb je ook wat te kiezen als het zo ver is."

Een kleinere woning zonder trap

Een van de mensen die Arends begeleidt is de 74-jarige Annie Roggema uit Assen. Mevrouw Roggema woont al 42 jaar in haar woning. En dat begint wat te groot voor haar alleen te worden. "Ik heb vier slaapkamers, een grote woonkamer. Ook nog een grote tuin. Ik heb een trap in huis. Ja, dat mag allemaal wel wat minder." En dus kijkt ze alvast uit naar iets kleiners en gelijkvloers. "Een leuk appartement met twee slaapkamers. En een balkon op het zuiden zie ik ook wel zitten", aldus mevrouw Roggema die goed weet wat ze wil.

Nu redt ze zich nog prima in haar grote eengezinswoning. "Ik hoef nog niet weg, maar ik kijk nu wel om me heen. En als er dan wat moois voorbij komt dan kan ik reageren op die woning. En als het nog wat langer duurt, dan is dat ook prima."

Veel ouderen denken daar toch anders over. Ook willen ze soms niet verhuizen omdat ze bang zijn voor hogere woonlasten. Arends kijkt met ze naar wat mogelijk is. En het mes snijdt aan twee kanten, want als ouderen doorstromen komt hun woning vrij voor starters. "Dat is waar, maar dat is niet het belangrijkste doel", legt Arends uit. "Ik wil graag dat de ouderen veilig wonen."