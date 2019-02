Deel dit artikel:













Borger-Odoorn is geen 'irritante' anonieme beller meer De gemeente Borger-Odoorn belt niet meer anoniem (foto: RTV Drenthe)

Bijna niks zo vervelend als een anonieme beller, vindt het college van de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente belt daarom vanaf vorige week niet meer anoniem naar haar burgers.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Als je anoniem gebeld wordt, dan denk je vaak aan een vervelende, irritante verkoper", zegt wethouder Niek Wind. De gemeente kreeg vanuit de samenleving maar ook vanuit het gemeentehuis klachten over het anoniem bellen. "Dan namen mensen niet op, en moesten ze weer terugbellen. Of wij moesten de inwoners via andere manieren proberen te bereiken."



Borger-Odoorn belt nu met het oude telefoonnummer van de gemeente, maar wil in de toekomst het algemene 14 0591 gaan gebruiken.