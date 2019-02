Laatste lappie door de machine: Roelie (84) stopt met geven van naailes

Al jaren geeft Strijker lessen in het naaien van kledingstukken. Wekelijks komen heel wat cursisten naar haar atelier achter haar huis. Ze heeft zelfs drie diploma's: een costumière-, coupeuse- en leraressendiploma. Ook leidt ze zelf mensen op. Maar daar stopt ze nu mee: "Het is een vijfjarige opleiding en om nu, op deze leeftijd, weer zoiets aan te gaan, vind ik te ver gaan. Ook ik wil niemand op kosten jagen. De aanschaf van stoffen, spelden, naalden en boeken, dat kost wel wat."Inmiddels zit Strijker al jaren achter de naaimachines en maakt ze vele creaties. Vroeger had ze nooit gedacht dat ze dit werk ging doen. "Ik wilde heel graag kinderarts worden", vertelt Strijker. "Ik speelde altijd met poppen. In mijn ogen waren ze altijd ziek en moesten ze naar het ziekenhuis. En als ik met mijn buurmeisjes aan het spelen was, dan was ik altijd de dokter en zij de patiënten."Maar die opleiding was erg duur en zo belandde Strijker uiteindelijk op de huishoudschool. En dat ze nu zelf kledingstukken kan maken, vindt ze erg mooi. "Je kunt iets maken wat een ander niet heeft. In de winkel hangen tientallen dezelfde dingen. Als je zelf wat maakt en je vindt ergens een modelletje mooi, maar de kraag niet, dan pas ik dat aan."Naar de kledingwinkel gaat ze nooit. Alles maakt ze zelf. Haar ideeën doet Strijker op van televisie. Zo fabriceert ze alles zelf.De grote favoriet is het maken van trouwjurken. "Dat komt door het sfeertje dat erbij zit. Het gezamenlijk uitzoeken van materialen en stijlen dat maakt het leuk." Ze heeft in totaal zo'n honderdtachtig trouwjurken gemaakt. Van veel mensen heeft ze een foto van het huwelijk opgestuurd gekregen. Alle foto's zijn opgehangen aan de muur. Elke foto heeft een verhaal. "Dat maakt het zo mooi!"Hoewel er aan het opleiden een einde komt, zal Strijker zeker niet stilzitten. Naaien is haar hobby geworden en dat zal ze blijven doen zolang ze kan. "Ik heb altijd gezegd dat ik doorga tot mijn laatste snik."