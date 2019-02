'Henk van Lier Lels vocht als een terriër voor behoud van Huize Overcingel'

Het is stil op Huize Overcingel in Assen, sinds Henk van Lier Lels afgelopen zaterdag plotseling overleed. De man stierf op zijn zo geliefde landgoed, dat al bijna 250 jaar in familiebezit is.

Huize Overcingel werd in 1777-1778 gebouwd in opdracht van Johannes van Lier. Het landgoed werd gebouwd net buiten het centrum, dat omgeven werd door een singel. "En dit landgoed lag letterlijk net over de singel", vertelt Jan Lagendijk van de Asser Historische Vereniging en bekende van Henk van Lier Lels.Johannes van Lier was in 1778 degene die de belastingen inde. "Hij was, zoals dat heel deftig heette, de ontvanger-generaal van Drenthe", zegt Lagendijk. Zo'n twintig jaar later bleek dat hij zelf niet helemaal netjes omging met het afdragen van dat geld. "Hij vluchtte naar het Duitse Kleef."Nazaten wisten het landgoed in familiebezit te houden. "Dat is zo gebleven tot de familie Van Lier uitstierf", weet Lagendijk. "De laatste Van Lier was getrouwd met Jentien Carsten, maar zij bleven kinderloos. Mevrouw Carsten liet het na aan haar nicht, die getrouwd was met Jan Lels. In 1902 werd de naam Van Lier hieraan toegevoegd."Zo bleef de naam Van Lier toch verbonden aan Huize Overcingel. Henk van Lier Lels deed er in zijn leven alles aan om dit landgoed te behouden. "Hij was heel erg betrokken bij het landgoed en was er ook heel trots op", zegt Lagendijk. "Het is namelijk herhaaldelijk bedreigd geweest."Lagendijk kende Van Lier Lels zo'n veertig jaar. "Hij vocht altijd als een terriër", vertelt hij. Toch kon Van Lier Lels niet voorkomen dat hij delen van de grond kwijtraakte. Onder meer het Wilhelmina Ziekenhuis en het voormalige GAK-gebouw werden gebouwd. Ook moest hij grond afstaan voor de aanleg van het spoor. "Henk was niet altijd vriendjes met de gemeente."Ooit was het hele landgoed volgens Lagendijk zo'n vijftien à zestien hectare groot. Nu is daar nog vier van over. "Maar de laatste jaren is het wel wat rustiger geworden rondom Huize Overcingel."Lagendijk en Van Lier Lels zagen elkaar nog met enige regelmaat. De laatste keer was eind vorige maand. "We waren bezig met een projectje over bombardementen in Assen. Hij was daar nog heel enthousiast mee bezig." Ondanks zijn hoge leeftijd komt het overlijden voor Lagendijk toch onverwacht. "Hij leek vorige maand nog gewoon de oude Henk. Hij was naar omstandigheden nog redelijk vitaal. Maar het is wel 'mooi' als je zo komt te overlijden. Hij heeft niet geleden en was op zijn geliefde plek."Van Lier Lels zei het een paar jaar geleden ook in een interview in het Asser Historisch Tijdschrift. "Ik ga hier alleen uit met de voeten naar voren", zei hij toen.En nu is het landgoed leeg. Zijn vrouw Elizabeth overleed een paar jaar geleden al. "Henk had zelf twee kinderen: een zoon die inmiddels is overleden en een dochter. Ook zijn kleinzoons zijn er nog. Het zou prachtig zijn als er een Van Lier Lels kan blijven wonen", aldus Lagendijk.Henk van Lier Lels mijmerde in het Asser Historisch Tijdschrift al over een nieuwe eigenaar voor Huize Overcingel. "Ik wil niet over mijn graf regeren", zei hij in het tijdschrift. "Ik heb mijn kleinzoons wel verteld (...) dat ze moeten zorgen voor een goede baan. Het woonhuis is in goede staat, maar het onderhoud kost veel, heel veel geld."