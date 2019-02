Aanvraag appartementen Bronneger moet opnieuw

In Bronneger is bezwaar tegen de komst van twee vakantie-appartementen (foto: Google Streetview)

De eigenaar van een woonboerderij aan de Dorpsstraat in Bronneger moet opnieuw een vergunning aanvragen voor de bouw van twee vakantie-appartementen.

Het college van Borger-Odoorn moet er dan een nieuw besluit over nemen, omdat het oude besluit afgekeurd is door zowel de bestuursrechter als de Raad van State. Volgens de rechter heeft de gemeente de verkeerde regeling toegepast, toen het plan eerder werd goedgekeurd. Wethouder Freek Buijtelaar wil dat nu rechtzetten.De buren van de woonboerderij waren vorig jaar naar de rechter gestapt, omdat ze de komst van twee vakantie-appartementen niet zien zitten. Ze zijn bang voor een onaanvaardbare aantasting van hun privacy, omdat je vanuit de appartementen zicht heb in de woning, op de tuin en het zwembad.De bestuursrechter in Groningen gaf hen gelijk, net als de Raad van State. Mochten de buren het niet eens zijn met het nieuwe besluit, dan kunnen ze nu rechtstreeks bij de Raad van State in beroep gaan.