Assense Marijke Ketel gaat Hart van Nederland presenteren: 'Hartstikke leuk'

Marijke Ketel kan niet wachten om te beginnen met haar nieuwe baan bij Hart van Nederland. Over twee maanden gaat de Assense als presentator aan de slag bij de ochtendeditie van het tv-programma van Talpa.

De 25-jarige Ketel is momenteel al als eindredacteur aan Hart van Nederland verbonden. Dat blijft ze ook doen naast haar nieuwe rol. Die vacature voor de schermen ontstond omdat presentator Mart Grol de vaste nieuwslezer is geworden van de ochtendshow op Radio 538. Hij zal voortaan alleen nog invallen bij Hart van Nederland.

'Kriebelde al tijdje'

Ketel, geboren en getogen in Assen, deed enige tijd terug al een screentest. "Het kriebelde altijd al een beetje om het voor de schermen te gaan proberen. Ik wilde graag zien of het werkte op beeld en of ik er talent voor heb. En nu is er natuurlijk een plek vrijgekomen, dus toen hebben we opnieuw met elkaar gezeten en nog een keer zo'n test gedaan. En daar is dit uitgekomen."

"Het is echt heel mooi dat ze mij het vertrouwen geven, zoals jong talent hier vaker kansen krijgt. Ik ben super enthousiast om deze uitdaging aan te gaan", zegt Ketel. Dat ze al achter de schermen bij het programma is betrokken, ziet ze als een voordeeltje. "Ik weet natuurlijk heel goed wat voor toon we willen aanslaan en wat we met Hart van Nederland willen uitdragen."

'Drenthe op de kaart'

Ketel wordt bij de ochtendeditie van het programma een collega van Wolter Klok, oud-presentator van RTV Drenthe. "Dat is hartstikke leuk. Zo zetten we Drenthe toch een beetje op de kaart", lacht ze. "Maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk om wie dit het beste kan doen. We brengen nieuws uit heel Nederland, dus iemand uit Friesland of Limburg was ook mooi geweest."