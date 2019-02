Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Of met een föhn waar de stekker af is? Of met een koffieapparaat met problemen? Of met een trui waar gaatjes in zitten, of andere kleine mankementen? Weggooien? Mooi niet!!!!!! Je gaat er mee naar een Repaircafé. En vanaf vandaag is zo'n café ook geopend in Zuidlaren.