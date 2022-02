De dreigende sluiting van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen valt slecht bij meer fracties in de Tweede Kamer. In navolging van CDA-kamerlid Agnes Mulder uit Assen reageren ook PvdA en ChristenUnie zeer kritisch op de plannen van staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie (VVD).

D66 wil eerst weten hoe het totaalplan van Defensie eruit komt te zien, en wat de impact ervan is voor de regio's. "En mijn grootste zorg is dan toch wel de noordelijke regio, want daar gebeurt al zoveel wat niet goed is", zegt Defensie-woordvoerder Alexander Hammelburg.

'Noorden al genoeg de dupe'

Voor PvdA-kamerlid Henk Nijboer is al wel duidelijk wat de impact is van sluiting van de kazerne in Assen. Volgens hem is het Noorden al meer dan genoeg de dupe van het kabinetsbeleid. "Ik snap niet dat het kabinet de regio zo in de kou laat staan", zegt Nijboer. De Groninger trok deze week tijdens het gaswinningsdebat minister-president Mark Rutte dan ook meteen aan het jasje over Assen.

"Hoe is het mogelijk als je drie miljard investeert in defensie, dat je dan in Assen de kazerne sluit. Dit komt dan nog bovenop de voorgenomen sluiting van een cruciaal kinderhartcentrum in Groningen en het beeld onlangs van de vernederende rijen voor subsidies voor gedupeerden van de gaswinning in Groningen", aldus een boze Nijboer.

Defensie hergroeperen

Staatssecretaris van Defensie Van der Maat wil de militairen over Nederland hergroeperen, omdat het versnipperde vastgoed nu al handenvol geld kost. Alle gebouwen aanhouden en die de komende jaren stuk voor stuk duurzamer maken, is te duur.

De staatssecretaris grijpt dit aan om in regio's militaire onderdelen te concentreren. Zo is het idee om het bataljon Luchtmobiele Brigade van de Asser kazerne naar de Johannes Postkazerne in Havelte te verplaatsen. De historische kazerne in Assen is de kleinste en het complex is lastig te verduurzamen.

Provincie Drenthe en gemeente Assen lieten eerder deze week weten alles uit de kast te halen, om de historische kazerne voor Assen te behouden. Sluiting betekent het verlies van 1000 arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplekken en ook honderden banen aan indirecte werkgelegenheid. In Havelte zou al door Defensie gekeken zijn hoe daar het militaire complex uitgebreid kan worden. De conclusie is dat daar ruimte voor is.

'Niet tegen elkaar laten uitspelen'

PvdA-kamerlid Nijboer waarschuwt de Drentse partijen ervoor dat ze zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Dat gebeurde jaren geleden ook bij forse bezuinigingen op het gevangeniswezen, waarbij gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen werd geofferd voor behoud van de gevangenissen in Veenhuizen. "Dat moet je niet weer laten gebeuren. Je moet naast elkaar gaan staan als Noorden."