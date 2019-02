Rechtbank beëindigt tbs van gewelddadige Grittenborgh-ontsnapper

Na 23 jaar beëindigde de rechtbank in Assen vandaag de tbs met dwangverpleging van de 48-jarige man die in 1993 met geweld uit gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen ontsnapte.

De rechtbank gaat mee met het verzoek van zijn advocaat Niek Heidanus, die twee weken geleden stelde dat 23 jaar gedwongen behandeling wel genoeg was geweest.De man, die al jaren in een kliniek van Lentis in Zuidlaren woont, kan volgens Heidanus ook prima verder behandeld en begeleid worden zonder dat daar tbs voor nodig is.Het Openbaar Ministerie had verlenging van een jaar geëist. Beëindiging van de tbs was volgens de officier van justitie te vroeg, omdat de man nog steeds gemakkelijk agressief wordt. Hij moet volgende maand nog voor de rechter verschijnen vanwege een mishandeling in de kliniek.Maar omdat er genoeg hulp voor de man is geregeld, is de rechtbank het met Heidanus eens. Ze gaat er wel vanuit dat hij vanwege zijn ‘psychische zwakheden’ altijd hulpverlening nodig zal hebben, maar dat kan ook zonder tbs. Dat betekent dat de geboren Rotterdammer meer vrijheid krijgt. Zo kan hij over een tijdje begeleid gaan wonen buiten de kliniek in Zuidlaren.De man was 23 toen hij in De Grittenborgh vastzat voor een bankoverval. Op een avond ontsnapte de man met twee medegevangenen. Ze vielen twee vrouwelijke bewakers aan en staken ze neer, daarna namen ze de twee in gijzeling, waarop hun collega’s de deuren openden zodat het trio kon ontsnappen. De man genoot niet lang van zijn vrijheid: twee dagen later gaf hij zichzelf aan. Hij werd veroordeeld tot cel en tbs.