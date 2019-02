Cel en behandeling voor bedreigen vader met mes

Een 48-jarige man uit Eeserveen is veroordeeld tot drie maanden cel (28 dagen voorwaardelijk), omdat hij in een dronken bui zijn vader ernstig heeft bedreigd met een mes. Dat gebeurde in augustus afgelopen jaar bij zijn ouders huis, waar de man sinds zijn scheiding zo’n vijf jaar woonde.

De rechtbank wil ook dat hij minstens een jaar wordt behandeld in een psychiatrische kliniek en daarna thuis. Hij heeft psychische stoornissen en is verslaafd aan de drank. Ook heeft hij een contactverbod gekregen voor zijn ouders.De buurman zag de man op de ochtend van 19 augustus met een mes achter zijn vader aanrennen in hun tuin. De man schreeuwde dat hij zijn vader ging vermoorden. Volgens zijn ouders begon de agressie de avond ervoor al. Ook toen was hij dronken. Die ochtend zat hij voor hun huis met een mes en stak hij zijn middelvinger op naar langsrijdende auto’s. Toen zijn vader daar wat van zei, werd de man woest.Om hem op afstand te houden, spoot zijn vader hem nat met de tuinslang, maar dat hielp niet: hij bleef dreigen dat hij de man wilde vermoorden. De ouders verklaarden dat ook de moeder werd bedreigd.De rechtbank vindt dat er voor het bedreigen van beide ouders te weinig bewijs is, omdat alleen zij dat verklaren en er verder geen getuigen zijn. De 48-jarige Eeservener heeft het zelf ontkend. Hij zei tijdens de rechtszaak wel dat hij boos was, maar dat kwam omdat zijn vader hem steeds lastig viel. De rechtbank vindt één bedreiging bewezen. Ze sprak de man vrij van poging tot zware mishandeling van beide ouders en van een bedreiging op de dag ervoor. Daarvoor is de straf lager dan de eis.Zijn ouders voelden zich ernstig bedreigd, vertelden ze later aan de politie. Ook de agenten die naar de woning kwamen toen de moeder 112 hadden gebeld, vonden de situatie zo heftig dat ze hun dienstwapens trokken toen ze de agressieve Eeservener wilden aanhouden.