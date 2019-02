Oud-medewerker RTV Drenthe wordt hoofdredacteur van Omroep Gelderland

Hadderingh werkt vanaf 2001 bij de regionale omroep van Gelderland. Daarvoor was ze 6 jaar in dienst als verslaggever bij RTV Drenthe.De 47-jarige Hadderingh is de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van een regionale omroep. Ze volgt bij Omroep Gelderland Marc Veeningen op, die is vertrokken naar Hart van Nederland.