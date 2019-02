'Defensie verbrandde bewust gevaarlijk afval vlakbij manschappen'

De verwerking van afval in Kamp Holland in Afghanistan was een 'volledig onbeheerst proces'.

Dat meldt Dagblad van het Noorden op basis van een intern document van Defensie uit 2010. In het document zou ook staan dat defensie bewust gevaarlijk en chemisch afval verbrandde vlakbij manschappen.Eerder vandaag werd bekend dat zich bij het ministerie van Defensie 110 militairen hebben gemeld die denken ziek te zijn geworden door vuilverbranding op missie in Afghanistan, of zich daar zorgen over maken. Defensie verbrandde haar afval in verbrandingskuilen in de open lucht.