Alles mag, nee, móet kapot in deze spelkamers in Meppel

Een leegstaande school op een verlaten terrein, mensen met slagwapens in de handen die niet kunnen wachten om alles kort en klein te slaan. Het lijkt een vechtscene uit een film in wording, maar in Meppel is dit werkelijkheid. Dit weekend werd er de allereerste Rage Room in het Noorden geopend, een initiatief dat is overgewaaid uit Amerika.

In zo'n Rage Room krijgen mensen de mogelijkheid om zich uit te leven door alles om zich heen aan gort te slaan. Initiatiefneemster is Alita Smit van Warrior Events en ze ziet veel animo voor haar Rage Rooms: "Er hebben blijkbaar aardig wat mensen woede in zich, want er zijn al verschillende dagen helemaal uitverkocht."

Flessen, borden, apparatuur en meubelstukken

Het principe is volgens Smit simpel: "Het is een kamer waarin de mensen allerlei spullen meekrijgen. Dan mogen ze een wapen uitkiezen en alles helemaal kapot slaan. Denk dan aan voorwerpen zoals flessen, borden, apparatuur en meubelstukken." De verlaten school is voor de organisator de perfecte plek. "We willen graag een apocalyptische sfeer neerzetten, zodat het niet gewoon maar een kamer is. We hebben drie verschillende themakamers gemaakt met de namen Hospital Madness, Crazy Redneck en Demon apocalypse."

'Alles kapot slaan, zonder ervoor gepakt te worden'

Stefan en Julia uit Meppel zijn een van de eersten die zich mogen uitleven in de Rage Room. "Dit is wel leuk om een keer te doen", zegt Julia. En Stefan is het met haar eens: "Alle frustratie is er wel uit, leuk om te doen. Zeventien jaar geleden ongeveer zat ik op deze school. Bijzonder om dan alles kapot te slaan, zonder daarvoor gepakt te worden. Maar het is wel zwaar en warm!"