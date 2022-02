ArcheoHotspot in Coevorden onderzoekt bijzondere kruik: 'Gebruikt door Franse poortwachters'

Het was een raadsel voor de vrijwillige archeologen van het museum in Coevorden: een eeuwenoude kruik, die zomaar door een onbekende vinder op de balie was gezet. Inmiddels weten ze hoe oud de vaas is, waar die vandaan komt en wie het gevonden heeft.

In de ArcheoHotspot, op de benedenverdieping van het Stedelijk Museum in Coevorden, onderzoeken vrijwilligers iedere zaterdagmiddag de ingebrachte vondsten. Iedereen met interesse voor archeologie kan hier zijn of haar kennis vergroten en meehelpen met het onderzoek. Ook kunnen mensen gevonden historische voorwerpen langsbrengen. Dat gebeurt met enige regelmaat, zoals vorige week. Toen stond er ineens een baardmankruik, een soort vaas van aardewerk, op de balie.

"Het is best wel een bijzonder object", vindt Melissa Luisman van Stedelijk Museum Coevorden. "We kregen een foto van de kruik en we dachten direct, daar moeten we iets mee."

Bentheimerpoort