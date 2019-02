Eis: drie jaar cel voor wurgpoging vriendin in Hoogeveen

Justitie eiste vanmiddag in de Asser rechtbank drie jaar cel tegen hem voor poging tot doodslag en mishandeling in de vroege ochtend van 24 juni in en bij hun flat.De man was de middag ervoor samen met een vriend thuis begonnen met bier drinken. Toen dat op was gingen de twee, samen met de toenmalige vriendin van de Hoogevener, stappen in het centrum. “Daar heb ik twintig tot dertig cola berenburg gedronken een paar shotjes. Ik heb ook wat cocaïne gehad”, vertelde de man in de rechtszaal. Dat verklaart volgens hem ook waarom hij alles wat daarna gebeurde, is vergeten.Zijn vriendin vertelde later bij de politie dat ze 's nachts naar verschillende kroegen waren geweest en dat ze uiteindelijk alleen naar huis was gegaan. Toen ze bij hun flat kwam, wachtte de Hoogevener haar op en gaf haar binnen een paar harde klappen in het gezicht.De vrouw vluchtte naar buiten, maar bedacht even later dat haar tas nog binnen lag. Toen ze die ging halen, kreeg de man haar weer te pakken en greep hij haar onder meer hardhandig in haar kruis. Daarna nam hij haar met geweld weer mee naar binnen, waar hij haar tot twee keer toe de keel met geweld dichtdrukte.Buren hoorden veel gebonk en gegil dat volgens hen door merg en been ging. Daarom belden ze de politie. Het lukte de vrouw uiteindelijk alsnog om te ontsnappen en de buren zagen haar helemaal in paniek de flat uit komen. Daar werd ze opgevangen door de politie. Ze vertelde dat ze bang was geweest dat ze de wurgpoging niet zou overleven. “Als ze niet zo sterk was, was ze misschien ook wel overleden”, aldus de officier van justitie.De man werd opgepakt en na drie dagen vrijgelaten. Hij zei dat hij veel spijt heeft. Hij vroeg de rechtbank hem geen gevangenisstraf op te leggen, omdat hij anders zijn baan kwijtraakt en niet voor zijn 4-jarige zoontje kan zorgen. De officier vond het geweld veel te ernstig voor een lagere straf. Of de rechtbank er ook zo over denkt, blijkt op 5 maart.