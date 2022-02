Klaas Smidt zwaait nu echt af bij Westerveld: 'Toe aan andere vijver'

Bij het terugkeren van de VVD in de coalitie kwam er de wens voor een ervaren bestuurder. "Er waren al drie wethouders zonder ervaring begonnen en dat had wel wat gevolgen voor de slagkracht", weet Smidt. Direct toehappen deed hij niet. "Het nadenken ging veel meer over of de VVD het wel moest doen. Je had ook kunnen terugdeinzen en ze nog een keer dwingen tot samenwerken. En dan op de puinhopen van dat nu kunnen campagne voeren. Maar de VVD is zo'n bestuurderspartij dat ze vinden dat de bevolking niet de dupe mag worden."

Kazerne Havelte

Het nieuws rondom de mogelijke sluiting van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen heeft ook invloed in de gemeente Westerveld, waar de Johannes Postkazerne in Havelte onder valt. Smidt: "Voor mij is plan A het vechten voor de kazerne in Assen. De kazerne is het waard, de stad is het waard. Het beeld van de wegtrekkende werkgelegenheid maakt het ook nog een stuk schrijnender." Plan B is voor hem het versterken van Havelte.

In de afgelopen tweeënhalf jaar was het vaststellen van de omgevingsvisie het lastigste dossier voor Smidt. "Burgers wel betrokken en er waren ook veel zienswijzen. Dat moet nu uitmonden in een bestemmingsplan. Het grootste probleem wat we in Westerveld hebben sinds de vorming van de gemeente dat er nog geen bestemmingsplan buitengebied is gekomen, Een van de grootste tegenslagen was de vernietiging van het bestemmingsplan buitengebied bij de Raad van State. Nu moet het omgevingsplan, denk ik want ik ga er niet over, uitkomst bieden." Hierdoor moet er nu deels gewerkt worden met oude bestemmingsplannen. "Uit de vorige eeuw. Maar jongens, wat maken we het moeilijk in Nederland."

'Direct contact burger'

Naast wethouder was Smidt in het verleden ook actief in Provinciale Staten en bij het waterschap. Toch spreekt de periode als wethouder hem het meest aan. "Je hebt veel meer direct contact met de burgers." Een hoogtepunt was in 2010 het bouwen van starterswoningen in de gemeente. "Een compleet andere tijd. Je kunt het je niet voorstellen, maar het was diepe crisis en de bouwvakkers zaten zonder werk. Een groepje jongeren in Dwingeloo wilde toen starterswoningen bouwen." In totaal kwamen er 23 huizen bij in twee jaar tijd. "Een mooi project."

In 2015 kreeg Westerveld de beschikking over een lap grond bij Diever toen een bouwer failliet dreigde te gaan. "Een uitbreidingswijk Kalterbroek, die we voor 1,2 miljoen euro konden kopen. Achteraf wel een koopje, zeker omdat we uit de crisis kwamen. Recent hebben we de laatste kavels uitgegeven. Je kunt wel uitrekenen, daar hebben we twee miljoen euro winst op gemaakt."

'Andere vijver'