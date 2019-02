Inschrijving sexy boerenkalender gestart: 'Het heeft mijn leven veranderd'

Koekoek deed mee om op deze manier aandacht te vragen voor de agrarische sector, zegt ze. "Na mijn deelname zag ik dat het aantal volgers op social media erg was gegroeid. Ik kreeg vervolgens vragen uit alle windstreken van het land, bijvoorbeeld hoe vaak je koeien melkt en andere zaken. Toen heb ik besloten te gaan vloggen. Elke week kom ik nu met een vlog over wat er bij mij op de boerderij gebeurt", zegt Koekoek."Ik weet natuurlijk dat ik in veel werkplaatsen en stallen hang. Maar het gaat mij erom dat heel Nederland moet weten dat melk toch echt bij een koe vandaan komt. Ik kan op deze manier de sector promoten."Dat ze hiervoor wordt gefotografeerd in een sexy outfit, vindt ze niet erg. "Ik ben niet zo preuts. En de setting was door de mensen met wie ik werkte comfortabel."Volgens Koekoek moet je alleen meedoen als je het zelf erg leuk vindt en niet onderschatten wat voor impact het heeft. "Die was groter dan ik had verwacht. Mensen kennen je ineens van de boerenkalender. Je komt dan wel eens op feestjes waar mensen je herkennen. 'Hey, jij bent miss juni', wordt er dan gezegd.""Vaak krijg je te horen dat mensen je foto's mooi vinden. Maar er zijn ook negatieve reacties van bijvoorbeeld vrouwen die vinden dat je zoiets toch niet doet. Hoe ik daarop reageer? Ik zeg van 'ik wel, want ik vind het leuk'."