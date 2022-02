Hageman vindt uitspraak integriteitscommissie eenzijdig en is klaar met de VVD

Edwin Hageman kan zich niet vinden in de conclusies van de integriteitscommissie van de VVD. Deze stelde dat Gezinus Pieters bij de aankoop van 'locatie Doedens' in Eelde beter had kunnen communiceren, maar verder niets fout deed.

In januari van dit jaar kwam naar buiten dat er onderzoek werd gedaan naar Pieters' handelswijze omtrent locatie Doedens in Eelde. Het raadslid kocht de locatie als vastgoedhandelaar aan, iets wat hem door enkele fractiegenoten niet in dank werd afgenomen. Temeer omdat de locatie vroeger onderwerp van gesprek was in de gemeenteraad van Tynaarlo.

Eenzijdig en onjuist

De uitkomst van het onderzoek ligt er nu, maar volgens Hageman is de conclusie van de commissie 'eenzijdig' te noemen. "Er is alleen met Pieters gesproken en niet met de indieners van de klacht", zegt hij. "Daarbij staan er onjuistheden in. Zo staat er dat Pieters ons vooraf heeft geïnformeerd over de aankoop, maar dat klopt niet."