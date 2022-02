'Niemand is geholpen met omgekeerde bewijslast als IMG er tussen zit'

Doktertje spelen

Een rare opmerking, vindt Hummel. "Het IMG heeft op basis van halfslachtige onderzoeken verregaande conclusies getrokken. Er wordt gezegd dat de gasopslag niet tot schades kan leiden. Dat is nogal stellig. Het onderzoek van de TU Delft heeft enkel aangetoond dat diepe bodemdaling op zich niet tot schades kan leiden. Dat betekent nog niet dat de schades niets met de gasopslag of gaswinning te maken hebben. De onderzoeker heeft zelf al toegegeven een beperkte opdracht te hebben gehad."

De TWME stelt dat het IMG gericht onderzoek heeft gedaan om aan te tonen dat de gasopslag in Langelo niet tot schade kan leiden. "Daarmee schieten ze hun doel voorbij", zegt Hummel. "In plaats van pleisters plakken - waarvoor het IMG is opgericht - zijn ze doktertje gaan spelen."

Den Haag komt in beweging

Woordvoerder Schaafsma gaf in een eerder stadium al aan dat de oplossing voor het probleem in Noord-Drenthe in Den Haag ligt. "De politiek moet hier iets mee", zei hij. Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft de verwachting uitgesproken dat haar motie veel gehoor zal vinden in Den Haag, dus in die zin lijkt de politiek daadwerkelijk in beweging te komen.

Hummel houdt een slag om de arm. "Het klinkt positief, maar als er een partij tussen zit die inwoners per saldo 0 euro geeft, dan is niemand geholpen in dit gebied."

Second opinion

Ondertussen is het TWME nog wekelijks in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na een eerder aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin werd verzocht het gesprek met belanghebbenden opnieuw aan te gaan, wordt er nu gesproken over een second opinion over het onderzoek wat het IMG heeft laten uitvoeren.