'Mensen kennen het verschil tussen klimaatcrisis en stikstofcrisis niet'

Astronaut André Kuipers vindt dat het verplichte kost moet zijn voor iedereen en Nobelprijswinnaar Ben Feringa vindt het een eye-opener voor velen. Ze hebben het daarbij over het nieuwste boek 'Wetenschap is geen mening' van Emmenaar Roel Grit.

In zijn nieuwste boek legt hij het verschil uit tussen de stikstofcrisis en de klimaatcrisis. "Klimaatcrisis is iets wereldwijd, de stikstofcrisis is lokaal", zegt Grit in Radio Drenthe-programma Cassata. "Wij hebben dat zelf mede veroorzaakt. De stikstofcrisis is eigenlijk een luxeprobleem."

'Energie winnen kost energie'

Het boek is zo geschreven dat een vriend van hem, die er normaal ook niets van begrijpt, met het boek in de hand boos naar televisie kijkt als een politicus de klimaatcrisis weer eens verwart met de stikstofcrisis. "Ja dan belt hij mij op: 'Roel, klopt dat wel, wat ze daar zeggen?' En dan klopt het vaak inderdaad niet."

Maar niet alleen de verwarring van de verschillende crises komt aan bod in zijn boek. "Ik leg ook uit dat als je energie wilt gaan winnen, dan moet je vaak eerst energie investeren", zegt Grit. "Bijvoorbeeld leg ik uit dat zonne-energie levert een een factor van een op 3,5-4 op. Dat betekent je stopt er één eenheid energie in, dan komen er vier uit, bij windenergie is dat een op 16 en bij kernenergie één op 75."

'Niet alle waterstof is goed'

Volgens de berekening van Grit komen steenkool en aardgas in de buurt van één op 40. "Je moet alles er in meenemen. Iedereen zegt altijd van, ja, maar je hebt kernenergie, dat kan echt niet, want de kerncentrale, moet je afbreken. Nou, dat moet je ook meenemen In het hele plaatje, hè? Die ene 75, daar zit ook die afbreken in. En zonnepanelen is straks chemisch afval ja, die dingen gaan 15 tot 20 jaar mee. Je moet ze dus vier keer in je berekening meenemen, want een kerncentrale gaat zo'n 80 jaar mee, en in die tijd moet je dan vier keer windmolens en zonnecellen maken."

Ook over waterstof doet Grit in zijn boek nog een boekje open. "Je hebt daar drie versies van: blauw, grijs en groen. Alleen waterstof dat is gemaakt door elektriciteit, groene energie, is een klimaatvriendelijke energie. Waterstof gemaakt van steenkool of aardgast levert net zoveel co2-uitstoot op en is dus niet klimaatvriendelijk."