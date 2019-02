Vijftien tips over gewapende overval Drouwenerveen

Bij de politie zijn inmiddels vijftien tips binnengekomen over de gewapende overval in Drouwenerveen. Dat meldde Opsporing Verzocht vanavond.

Het tv-programma besteedde vorige week uitgebreid aandacht aan de overval. Die werd zondagavond 10 februari door drie mannen gepleegd op een woning aan de Zuideind in Drouwenerveen.Bij de overval werd volgens de politie veel geweld gebruikt. Het 39-jarige slachtoffer raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer thuis.Over de mislukte overval in Hollandscheveld in 2015, die vorige week ook aan bod kwam in Opsporing Verzocht, zijn inmiddels twee tips binnengekomen. De politie maakte afgelopen vrijdag bekend een 31-jarige man uit Hoogeveen te hebben aangehouden. Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat de man intussen is vrijgelaten, maar nog wel verdachte blijft.