Noordelijk Film Festival: 10.000 euro voor beste filmplan

"Dat kan tot 18 april. Dan gaat de vakjury de winnaar uitkiezen en gaat ie bij ons in première", zegt Loes Brinkman van het filmfestival, dat zijn zesde editie beleeft. "Die film moet dan voor november klaar zijn, want van 6 tot en met 10 november is het festival."Voorwaarde is dat de film een link met Friesland heeft. Bijvoorbeeld doordat de opnames in die provincie zijn, of omdat er Friese acteurs in meespelen. "De films die afgelopen keren wonnen zijn door heel Europa gespeeld."Daarnaast heb je nog de Noorderkroon. Dat is voor Drentse, Friese of Groningse filmmakers die een platform zoeken voor hun film. De films moeten in 2018 of 2019 gemaakt zijn. Als ze goed genoeg worden bevonden kunnen deze eveneens worden afgespeeld op het festival. "De film moet wel een link hebben met de noordelijke provincies."