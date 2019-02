'Overleg windmolens aan de ene kant, overlast van de andere kant'

Het dorp, dat in de toekomst ingeklemd komt te liggen tussen twee rijen windmolens, mag meedenken over afspraken tussen omwonenden en de exploitanten van windmolenpark Oostermoer. Dat kunnen inwoners door deel te nemen in de OmgevingsAdviesRaad (OAR), die in oprichting is.Zo’n honderd mensen waren naar het dorpshuis gekomen om meer te horen. De avond werd geleid door Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Hij treedt op als adviseur en heeft op andere plekken in Nederland al meerdere overlegraden begeleid. “Ik ben hartstikke partijdig. Voor de bewoners dan wel te verstaan”, aldus Rietveld.Als voorbeeld van een afspraak om de overlast te verminderen noemde hij het dimmen van de lichten van de windmolens bij helder weer. Hij sprak zelfs van een app die de windmolens zou kunnen stilzetten als er slagschaduw op de huizen komt. Rietveld: “Uiteindelijk gaat het erom wat de exploitanten bereid zijn om te doen." Zijn ervaring dat er vaak wel bereidheid is bij exploitanten is om tot afspraken te komen.Wat de gemeente Aa en Hunze betreft nemen de verenigingen dorpsbelangen van vier dorpen uit Oostermoer zitting in de OAR, ook die van Gasselternijveenschemond. Maar die wil eerst van de leden horen hoe die daarin staan en kiest daarvoor de algemene ledenvergadering op 25 maart als ijkmoment. Dat is na de streefdatum van de gemeente voor het eerste overleg van de OAR. Want de tijd dringt: in december zou er een definitieve overeenkomst moeten liggen tussen de OAR en de exploitanten.Tijdens de infobijeenkomst bleek dat de meeste overlast wordt verwacht van de windmolens die in de gemeente Borger-Odoorn komen. En juist daar is nog geen overleggroep in oprichting, mede door de harde opstelling van actiegroep Platform Storm.Actiegroep WindNEE zet zich vooral in voor omwonenden van het windpark Oostermoer en is gematigder in haar opstelling. Ze is wel van plan om zitting te nemen in de OAR. “Die actiegroepen zouden toch moeten samenwerken? Ik vind het van de zotte!”, was een opmerking uit de zaal. “Rondom het gedeelte van het windmolenpark waar de mensen het meeste last van krijgen, gaat nu niets gebeuren. We krijgen hierover tweespalt in ons dorp", verwacht een andere bezoeker.