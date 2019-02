Terra Emmen bijna tegen de vlakte: 'Deze school vertelt zoveel verhalen'

Binnenkort wordt het oude vmbo-pand uit 1978 gesloopt. Leerlingen hebben op creatieve wijze afscheid genomen van hun school: allerlei muren zijn met graffiti bespoten. "De kinderen vonden dat we dit veel eerder hadden moeten doen", lacht afdelingsdirecteur Henk Reuvers.Reuvers werkt al meer dan 35 jaar bij de school. "Ik begon als sportdocent, maar zit nu in de directie van de school", vertelt hij. Het afscheid van het oude pand is voor hem toch een beetje dubbel. "Deze school vertelt veel verhalen. Je zou er bijna een traantje om laten, want je hebt hier veel meegemaakt. Maar je weet ook dat er een heel mooie school voor in de plaats komt."De nieuwe school wordt duurzaam en moet in de omgeving opgaan. "We gaan van het gas af. En er komen honderddertig zonnecollectoren. De school wordt echt heel mooi", aldus Reuvers.Verhuizers zijn deze dagen druk bezig met het leeghalen van het oude pand. De vmbo'ers verhuizen tijdelijk naar de mbo-vestiging aan de Noordbargestraat, een paar honderd meter verderop. De mbo'ers gaan op hun beurt naar een tijdelijke locatie aan de Nieuw-Amsterdamsestraat."We denken overmorgen klaar te zijn met de verhuizing", verwacht Reuvers. "Maandag zijn de kinderen nog vrij. Dan gaan alle collega's de dozen uitpakken en de lokalen inrichten." En dan kan de sloop van het oude pand beginnen. "De nieuwe school moet in de zomer van 2020 klaar zijn", besluit hij.