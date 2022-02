Felle brand in Assen verwoest twee auto's en beschadigt taxi en garage

Twee auto's zijn afgelopen nacht uitgebrand aan het Rhonepad in Assen. De voertuigen stonden geparkeerd op een parkeerplaats naast een woning.

Het vuur werd even voor 4.00 uur vanochtend ontdekt. De brandweer had de vlammen snel onder controle. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.