Mark-Jan Fledderus op weg naar FC Groningen

Mark-Jan Fledderus wordt mogelijk de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. De geboren Coevordenaar is op dit moment nog technisch directeur bij Heracles Almelo, maar voert al wel gesprekken met de Groningse club.

"Heracles Almelo wacht de verdere ontwikkelingen rondom Fledderus af en richt zich volledig op de wedstrijd van komende vrijdag, tegen VVV-Venlo", laat Heracles weten op de clubsite. De 36-jarige Fledderus moet bij FC Groningen de opvolger worden van Ron Jans uit Tynaarlo.Bij FC Groningen komt Fledderus een hoop bekenden tegen. Zo speelde hij onder meer samen met Danny Buijs (nu hoofdtrainer), Bas Roorda (nu keeperstrainer). Ook speelde hij met Thomas Bruns, Mike te Wierik en Iliass Bel Hassani, die nu voor FC Groningen uitkomen.De 36-jarige Fledderus zette zijn eerste voetbalstappen op de velden van CSVC in Coevorden. Later maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van FC Emmen en daarna die van sc Heerenveen. Bij de Friese club maakte hij zijn profdebuut, maar brak nooit door. Vervolgens kwam hij een half seizoen uit voor Stormvogels Telstar.In 2004 tekende de Drent een contract bij FC Groningen. Daar speelde hij vier seizoen, waarna hij nog uitkwam voor Heracles Almelo, Roda JC en opnieuw Heracles Almelo.In de zomer van 2017 stopte hij als profvoetballer en ging bij de Overijsselse club aan de slag als assistent van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma en commercieel directeur Rob Toussaint. Fledderus schoof in maart vorig jaar door naar de functie van technisch manager, nadat Hoogma naar de KNVB vertrok.