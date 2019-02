NAM mag extra gas winnen bij Koekange

Daarmee verwerpt de Raad alle bezwaren die Koekanger Ab Bruintjes van het Platform Mijnbouwschade had ingediend. De Raad stelt vast dat het risico op schade in het gebied verwaarloosbaar klein is.Daar komt bij dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken de NAM opdracht heeft gegeven bij een aantal representatieve gebouwen in de omgeving een zogenoemde bouwkundige nulmeting te doen. Strikt genomen was dat niet noodzakelijk, zegt de Raad. Mochten er later toch scheuren in muren en funderingen ontstaan, dan is dat met behulp van de nulmeetresultaten te controleren.De NAM spuit in enkele boorlocaties stikstof in de grond om zo het resterende aardgas uit de bodem te persen. Daarbij komt de bodem rondom de boorgaten iets omhoog, maar de omliggende gebouwen zouden daar geen enkel gevolg van ondervinden. Later, als stikstof en aardgas eruit zijn gepompt, daalt de bodem weer. De Raad ziet geen extra risico in die winningsmethode.De Raad vindt dat Bruintjes niet keihard heeft aangetoond dat het gaswinningsplan onaanvaardbare gevolgen voor de woningen in het gebied heeft.De uitspraak is een tegenvaller voor de Koekanger. Volgens Bruintjes staan er alleen al in Koekange meer dan tien woningen die scheuren in de muren hebben. En die zijn er volgens hem ingekomen sinds de NAM een paar jaar geleden is begonnen met het injecteren van stikstofgas in de oude gasvelden bij De Wijk.Bruintjes was het er ook niet mee eens dat de NAM zelf een nulmeting zou doen. "Het is de slager die zijn eigen vlees keurt", zo zei hij eerder.