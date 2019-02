Advocaat: Verdachte poging moord op agent Emmen wilde 'suicide by cop'

De Assenaar verschijnt volgende week voor de rechter voor poging tot moord. De agent kwam er zonder kleerscheuren van af. Twee andere politieagenten schoten bij de aanval op de Assenaar. Hij overleefde dat, maar hield er een verbrijzeld been aan over.Het schietincident gebeurde aan De Haar in de Emmer wijk Emmerhout. "Daar woonde mijn cliënt tijdelijk. Hij woonde officieel in een woongroep van Cosis in Assen, maar dat was geen geschikte plek voor hem. Hij is autistisch en kreeg er te veel prikkels", zegt Kwakman. "In afwachting van een nieuwe woonplek, was hij tijdelijk ondergebracht in zogenoemde time out-plek van Cosis in Emmen."De man woonde er een week toen een leidinggevende van Cosis hem 10 oktober 's ochtends belde met de mededeling dat hij er diezelfde dag uit moest. Kwakman: "Dat is heel raar. Er waren afspraken gemaakt dat mijn cliënt bij een verandering vanwege zijn autisme op tijd zou worden ingelicht. Dan zou hij een tijdje aan de situatie kunnen wennen. Dat is totaal niet gebeurd. Ook was er nog helemaal geen nieuwe plek voor hem gevonden."Waarom hij er ineens op stel en sprong uit moest, is Kwakman een raadsel. Het gevolg was volgens haar dat hij op straat zou belanden. "Hij gaf aan de telefoon aan dat hij er niet uit wilde. 'Dan bel ik de politie', zei de Cosis-medewerkster. Op dat moment besloot hij dat het voor hem niet meer hoefde", zegt Kwakman.Hij wilde zichzelf door een agent wilde laten doodschieten, suicide by cop dus. Volgens zijn advocaat had de man die ochtend gedronken en zijn medicijnen voor de hele dag in één keer ingenomen. "Toen politieagenten de deur van zijn appartement met een loper openden stormde mijn cliënt met de messen op de voorste agent af."De agent droeg een schild voor zich, wat standaard is als de politie naar binnen gaat bij een uithuiszetting. Kwakman: "De agent zegt dat hij er niet meer was geweest als hij dat schild niet had gehad. Mijn cliënt zegt juist dat hij hem niet had aangevallen als hij als hij geen schild had gedragen. Zijn doel was niet om de agent te verwonden, maar om zelf doodgeschoten te worden."De man zat volgens Kwakman afgelopen najaar niet goed in zijn vel, maar niks wees er voor die dag op dat hij zichzelf wat wilde hij aandoen. "Dat kwam door de boodschap dat hij op straat zou belandden. Dat had echt nooit zo gemoeten", aldus de advocate. "Dat is natuurlijk niet een rechtvaardiging voor zijn gedrag richting de agenten, maar wel een verklaring."Bij de zorginstelling loopt volgens haar een intern onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Cosis wil dat niet bevestigen. "In verband met de privacy doen wij geen mededelingen", zegt een woordvoerster.De 39-jarige Assenaar zit nog steeds vast. Hij ligt in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. De man is twee keer geopereerd aan zijn verbrijzelde been en is aan het revalideren. Dood wil hij inmiddels niet meer, zegt Kwakman.Woensdag staat zijn strafzaak gepland bij de rechtbank in Assen. De Assenaar, die volgens zijn advocaat een bijna blanco strafblad heeft, is geestelijk onderzocht, maar de uitslagen daarvan zijn nog niet binnen. Daarom twijfelt Kwakman of de zaak wel behandeld kan worden."Daarvoor moeten eerst die resultaten binnen zijn, omdat de deskundigen een advies uitbrengen over de straf die hij moet krijgen. Ik heb nog geen idee welke kant dat op gaat. Het zou celstraf en behandeling kunnen worden, maar ook tbs met dwangverpleging. Daar is deze zaak ernstig genoeg voor."