Crossers gaan los rondom Eext: 'We houden de motoren niet schoon'

Na twee jaar kon het weer: de offroad-rit van Motor GP Eext. 800 crossers op motoren en quads racen zo'n vijftig kilometer door de gemeente Aa en Hunze. Vanaf motordorp Eext rijden ze onder meer door het enduropark en langs de zandafgraving bij Gieten. Vorig jaar kon het door de lockdown niet doorgaan.

Om 08.30 uur vertrekken de eerste deelnemers met luid motorgeronk. De inwoners van Eext zijn het gewend: al jaren organiseert de stichting Motor GP Eext verschillende ritten vanuit het dorp, maar vorig jaar gooide corona net als bij zoveel evenementen roet in het eten. Dit jaar kon het weer: de negende editie van OTR Eext, maar wel met extra maatregelen.

Extra maatregelen

Zo moesten de ongeveer 800 deelnemers zich inschrijven via de website en konden ze hun motor of quad laten keuren in aparte tijdsvakken van een half uur. Zo wordt het niet te druk in het dorp. Per half uur starten zo 100 crossers.

"We hebben organisatorisch gezien een spannende tijd achter de rug", vertelt voorzitter Dirk Jan Keijzer. "We hadden van tevoren een plan gemaakt, zodat als er versoepelingen kwamen, we de tocht wel konden organiseren. Gelukkig kwam er twee weken geleden het bericht dat het kon doorgaan. Met de gemeente hebben we snel de vergunningen in orde kunnen maken."

CO2-compensatie

De organisatie van het motorevenement stond voor meer uitdagingen, zo moet er ook aan het milieu gedacht worden. Als CO2-compensatie heeft de organisatie iets bedacht: "In de buurt van het parcours planten we bomen. Zo hebben we al een bos van 120 bomen. Iedere rijder kan daarvoor een bijdrage doen."